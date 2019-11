Martinez : "Une honte qu'on n'ait pas un stade pour pouvoir honorer cette incroyable génération"

Roberto Martinez était forcément satisfait après la nouvelle victoire des Diables, cette fois face à la Russie, 1-4. Dithyrambique concernant plusieurs de ses joueurs, il était surtout heureux de la prestation collective. Et c’est d’ailleurs pour rendre "hommage" à l’incroyable génération actuelle des Diables qu’il a poussé un coup de gueule concernant l’absence de nouveau stade en Belgique. "Nous sommes heureux de pouvoir retourner à Bruxelles pour fêter cette belle campagne avec les supporters. On ne devait pas prendre ça pour acquis. Et c’est une honte, on ne pourra pas jouer à Bruxelles pendant l’Euro. Quand on voit les performances de nos joueurs, de cette équipe, c’est vraiment une honte qu’on n’ait pas un stade pour pouvoir honorer cette incroyable génération." L’Espagnol fait référence au projet de stade qui devait voir le jour à Bruxelles en vue d’y disputer plusieurs rencontres de l’Euro 2020 (qui est réparti entre douze pays) et qui a finalement capoté.

Thibaut Courtois a abondé dans le sens de son entraineur après la partie : "Je trouve un peu dommage qu’avec la liste des stades, on soit obligé de jouer ici car les pays qualifiés peuvent jouer dans leur stade. C’est tellement dommage de ne pas avoir de stade en Belgique : on aurait eu deux matches à domicile ! Je pense que c’est un peu la faute des politiciens."

En ce qui concerne la rencontre, Martinez a tenu à saluer l’efficacité de ses hommes. "On a bien défendu, on a défendu en équipe, on a travaillé très dur. Et on a montré énormément de qualités devant le but. Marquer quatre buts, à l’extérieur, contre une équipe comme la Russie. Même si on aurait pu aussi convertir d’autres opportunités… La deuxième mi-temps était moins bonne. On veut toujours un match parfait, mais là on a laissé la balle, il y a clairement des choses à critiquer."

S’il y a un secteur de jeu qui pose souvent question chez les Diables, c’est bien celui de la défense. Ce samedi, Thomas Vermaelen a beaucoup rassuré, mais aussi Dedryck Boyata : "Il a été incroyable à la Coupe du monde, il est vraiment prêt à jouer dans cette équipe. Il a été vraiment très fort, il a très bien défendu, pour moi il n’était pas un point d’interrogation. En ce qui concerne Thomas Vermaelen, c’est vraiment un exemple pour tous les jeunes joueurs dans le football belge."

Les frères Hazard ont réalisé un véritable festival en première période, avec trois buts à eux deux. Des prestations saluées par Martinez, comme celle de tout le groupe : "On le voit, Thorgan Hazard grandit. Je me souviens, mon premier match officiel était à Chypre à l’extérieur et Thorgan n’était même pas dans les 23. On voit une évolution incroyable entre là où il était et là où il est maintenant. Il a de très grandes qualités physiques, il sait très bien comment utiliser l’espace, il a une finition clinique. Il marque, tout en ayant de très grandes qualités de milieu de terrain. " Le sélectionneur enchaîne sur le grand frère. " Que peut-on dire à propos d’Eden ? Il n’y a pas assez de compliments pour parler d’Eden Hazard. C’est un leader, c’est un capitaine, c’est un joueur qui adore jouer au football, dans un esprit d’équipe. Mais ce ne serait pas juste de ressortir seulement un ou deux joueurs aujourd’hui, je pense que toute l’équipe a montré une cohésion impressionnante dans le but qu’on voulait atteindre."