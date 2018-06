Martinez sur Vermaelen : "Un pro phénoménal qui mérite d'être impliqué dans ce Mondial"

Thomas Vermaelen a repris les entraînements collectifs. Le défenseur du FC Barcelone, qui s'était blessé à la cuisse mi-mai avec son club, a participé à l'entraînement des Diables Rouges jeudi au complexe sportif Guchkovo à Dedovsk, en Russie. C'est la première fois que Thomas Vermaelen s'entraîne avec le groupe sur le sol russe.

"J'espère qu'il sera prêt pour affronter la Tunisie. Il existe toutefois un écart entre la décision médicale et la décision footballistique. Il faut maintenant qu'il retrouve le chemin du travail et qu'on voit comment il se sent au quotidien. C'est une bonne nouvelle qu'il soit prêt médicalement à retrouver le terrain. C'est un professionnel phénoménal, il mérite d'être impliqué dans cette Coupe du monde avec l'équipe", a précisé Roberto Martinez au micro de la FIFA au sujet de Vermaelen.

En conférence de presse, au lendemain de la victoire contre le Panama, le sélectionneur fédéral avait clairement indiqué qu'il ne prendrait aucun risque au sujet du défenseur belge et qu'il comptait surtout sur lui pour le match du 28 juin face à l'Angleterre. Dedryck Boyata a convaincu Martinez face au Costa Rica, en match amical, puis contre les Panaméens.