Martinez sur son avenir : "Vous me demandez si je serai là après l’Euro, ce n’est pas entre mes mains"

Roberto Martinez a annoncé sa sélection pour les matches contre Saint Marin et l'Ecosse. Le Catalan a été questionné sur son avenir.



"Mon contrat se termine après l’Euro 2020. C’est tout ce que je peux dire", a répondu Martinez. "Nous travaillons tous en coulisses pour préparer aussi bien que possible dans cette campagne. Nous avons eu quatre matches importants et nous avons été bons. L’étape suivante est de se qualifier pour le championnat d’Europe. Nous voulons poursuivre sur notre lancée de la Coupe du Monde. Il n’est pas nécessaire de parler des situations individuelles. Ma situation est très claire, mon contrat prend fin après l’Euro. Vous me demandez si je serai là après l’Euro … ce n’est pas entre mes mains. Les Diables rouges, c’est la seule chose qui compte."



Régulièrement annoncé sur le départ, Martinez est un coach courtisé. Il ne s'en cache pas. Dans la DH du jour, il concède qu'il a été contacté par "Plus que cinq" clubs. "Bien sûr que je suis au courant. Ils vous contactent en même temps que votre employeur (rires). Ma réaction est toujours la même : ‘Parlez avec la fédération, mon contrat se termine après l’Euro'. (...) Je me suis engagé à faire l’Euro, donc je le ferai avec beaucoup d’envie. Je suis quelqu’un qui – quand il s’engage – tient sa parole", précise-t-il encore.