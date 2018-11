Martinez sur les rumeurs l'envoyant au Real Madrid: "Le présent pour moi, ce sont les Diables rouges"

Le Real Madrid est actuellement à la recherche d'un entraîneur après l'éviction de Julen Lopétegui le 29 octobre dernier. Santiago Solari assure l'intérim et la liste des potentiels T1 qui circule dans la presse spécialisée et qui pourraient arriver à la Casablanca référence un nom bien connu en Belgique: celui de Roberto Martinez. "Les rumeurs on ne les contrôle pas" a déclaré l'Espagnol pour balayer la question posée ce vendredi lors de la conférence de presse des Diables rouges. "Le football, c'est le présent. Et le présent pour moi, ce sont les Diables rouges, avec les matches à disputer dans notre groupe de Nations League face à la Suisse et à l'Islande. Je suis donc focalisé là-dessus."

Plusieurs journalistes espagnols ont fait le voyage pour entendre le sélectionneur national sur ces rumeurs de départ vers Madrid. Après avoir déclamé le même message dans sa langue native qu'en anglais, le sélectionneur national a utilisé l'humour pour éviter de répondre aux autres questions abordant ce sujet. "Je peux vous le répéter en 3 ou 4 langues, en dansant si vous voulez, mais mon message restera le même: la seule chose qui m'intéresse aujourd'hui c'est l'équipe belge."