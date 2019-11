Martinez sur la titularisation de Mignolet: "Une récompense pour le travail accompli dans l'ombre de Courtois"

Roberto Martinez a décidé de faire tourner son équipe pour affronter Chypre ce mardi. Le sélectionneur belge a placé Simon Mignolet dans son onze de base. Pour Martinez, c'est une manière de le remercier. "Simon Mignolet a eu 99 sélections avec l’équipe nationale. C’est une récompense pour tout son travail qu’il a accompli dans l’ombre de Thibaut Courtois. C’est un match important. On veut qu’il occupe un rôle important" explique Roberto Martinez au micro de notre journaliste Vincent Langendries.

D'autres joueurs obtiennent une chance comme Hans Vanaken ou Elias Cobbaut. "Je suis heureux de Cobbaut pour sa faculté d’adaptation et pour ce qu’il a montré dans le groupe. Il a un profil intéressant pour nous. Il peut jouer sur le flanc, il peut jouer dans un quatre arrière" ajoute le sélectionneur national. "Pour le reste, il y a des joueurs qui grandissent et jouent avec les Diables depuis longtemps. On veut voir tout ce qu’ils ont réussi à l’entraînement. Des joueurs comme Vanaken, ou comme Carrasco qui revient et qui m’avait l’air très fort. Thorgan Hazard dans une position différente. Et bien sûr la possibilité de voir Christian Benteke dans un rôle d’attaquant."

"C’est un test pour tout le monde" termine Roberto Martinez. "C’est le dernier match de qualification. On va voir comment prendre cette rencontre. On attendra une équipe de Chypre avec des changements. Ils vont jouer avec bravoure, ils jouent toujours avec l’idée d’ennuyer l’adversaire. Ils ont battu le Kazakhstan, ils n’étaient pas loin contre la Russie. Ils ont bien joué contre l’Ecosse. On attend une équipe courageuse qui va croire en ses chances de décrocher un résultat. C’est une opportunité de bien terminer la campagne devant nos fans et de voir la profondeur de notre effectif."