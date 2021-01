Martinez sur la blessure de Witsel : "L'Euro ? Je n'exclus pas encore de le sélectionner"

Le milieu de terrain international belge de Dortmund Axel Witsel s'est gravement blessé samedi au tendon d'Achille et sera absent plusieurs mois, a confirmé le club dimanche. Witsel, pièce maîtresse de l'entre-jeu des vice-champions d'Allemagne, s'est blessé seul en prenant un mauvais appui à la 30e minute du match au sommet remporté samedi à Leipzig par le Borussia (3-1).

"Le Borussia Dortmund va devoir renoncer à Axel Witsel (31 ans) dans les prochains mois", indique le site internet du club, qui précise que les examens pratiqués dimanche ont révélé une déchirure du tendon.

"C’est malheureusement une grosse blessure. La priorité, c’est le processus médical. Il faut que chaque étape se déroule bien, on souhaite juste cela. Ce n’est pas encore le moment de se demander s’il va disputer l’Euro ou non. Il doit simplement franchir les étapes correctement. Il aura le temps jusqu’à la sélection finale pour revenir dans le parcours. Je n’exclus pas encore de l’intégrer à la sélection pour le championnat d’Europe, tout va dépendre du processus de retour à la compétition. Tout cela sera influencé par sa force mentale, mais je ne me fais pas trop de soucis sur ce point. Ce n’est pas le moment de faire une prédiction", a précisé Roberto Martinez, sélectionneur des Diables Rouges, dans un premier temps.

Avant d'ajouter : "Nous allons le soutenir un maximum afin de l’aider dans ce moment. Le service médical des Diables Rouges est d’excellente qualité, c’est essentiel. On va voir le temps dont il a besoin, mais c’est sûr que ce n’est pas le cadeau d’anniversaire qu’il attendait (ndlr : il aura 32 ans mardi). J’ai déjà eu un contact avec lui. Je suis satisfait de voir qu’il affiche déjà une certaine force et du positivisme. Dans une blessure, la mentalité est toujours très importante. Il est essentiel dans notre équipe, sur le terrain et en dehors. Je ne réfléchis pas encore à une solution de rechange."