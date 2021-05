Martinez sur l’absence de Fellaini : "On n’oubliera jamais ce qu’il a fait pour la Belgique"

Tout le monde l’attendait, la sélection de Roberto Martinez a été dévoilée ce lundi. Parmi les 26 chanceux, pas de trace de Marouane Fellaini ni du malheureux Koen Casteels.

Un doute planait quant à une possible sélection de Marouane Fellaini, il n’en sera finalement rien. "Marouane est un joueur spécial mais ça fait maintenant trois ans qu’il n’est plus avec les Diables Rouges. Quand tu perds cette continuité, c’est difficile de revenir dans l’équipe. Je préfère donner l’opportunité à des joueurs qui font partie du groupe depuis un moment. Mais on n’oubliera jamais ce qu’a fait Marouane Fellaini dans l’histoire du football belge", a expliqué Roberto Martinez en conférence de presse.

On note également l’absence du gardien Koen Casteels. Le coach en a surpris plus d’un en ne citant pas son nom parmi les gardiens de but : "C’est une décision médicale et non une décision technique. Il va terminer la saison avec son club et sera ensuite opéré. Malheureusement, il va manquer l’Euro sur décision médicale". C’est donc Matz Sels qui remplira la fonction de troisième gardien.