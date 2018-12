Martinez : "Rendre nos fans fiers à chacune de nos apparitions"

La Russie, l'Ecosse, le Kazakhstan, Chypre et Saint Marin, Roberto Martinez se montre plutôt satisfait du sort réservé aux Diables dans les qualifications pour l'Euro 2020. Il se réjouit notamment de l'absence de matches amicaux qui permettra à ses joueurs de disputer uniquement des rencontres à enjeux. "Il y a un bon mixte", a réagi le sélectionneur à notre micro. "Nous allons affronter des équipes qui sont dans une bonne période. La Russie est en confiance après sa Coupe du Monde. L'Ecosse est une équipe intéressante. On les a affrontés il n'y a pas très longtemps mais elle présentera un visage différent avec un groupe très jeune. Leurs fans sont fantastiques. Ce sera un super match à Hampden Park. Et puis, il y a des équipes comme Chypre qu'on connait bien des qualifications pour la Coupe du Monde 2018. Saint Marin représente un déplacement assez court. Enfin, le Kazakhstan constituera un vrai challenge logistique. Nous sommes maintenant impatients de connaitre le planning et de nous assurer d'être prêts pour ces dix matches. Nous ne disputerons pas de matches amicaux, c'est probablement une bonne chose. Dans cette période nous ne jouerons que des rencontres à enjeux". Quart de finaliste de son Mondial, la Russie sera sans doute l'adversaire le plus coriace des Diables. "J'ai​​​​​​ suivi la Russie pendant sa Coupe du Monde. C'est toujours intéressant de voir le caractère d'une équipe qui accueille un grand tournoi et la manière dont elle gère cette pression supplémentaire. Cette équipe a grandi. Etre capable de battre l'Espagne (aux tirs aux buts en 1/8es de finale) démontre leur solide mentalité. Certains jeunes joueurs ont rejoint des grands championnats après le Mondial. C'est une nation qui grandit vite". Les deux premiers du groupe seront qualifiés. La Belgique "doit" figurer dans ce duo de tête. "Ne pas se préparer correctement serait un désastre. On se prépare toujours pour gagner. Ne pas gagner fait partie du jeu. Mais nous ne regardons pas aux conséquences mais au chemin. Nous devons grandir, nous devons être unis, profiter de ce que nous avons fait au Mondial. Et rendre nos fans fiers à chacune de nos apparitions." La première place est également importante, elle permettra d'être "protégé" pour le tournoi. Roberto Martinez ne tire pas de plans sur la comète. "Nous prenons matches par matches. Nous allons nous concentrer sur les aspects logistiques".

"Personnellement, j'aurais préféré tirer l'Allemagne"

"Ce n'est pas un mauvais tirage sportivement parlant. Mais pour attirer les fans au stade, c'est quand même un peu décevant", a commenté Gérard Linard, le président de la Fédération. "Personnellement, j'aurais préféré tirer l'Allemagne pour faire un gros match une fois à Bruxelles Le coach regarde l'aspect sportif. Il faut bien que quelqu'un s'intéresse à l'aspect financier, c'est un petit peu mon défaut."



Roberto Martinez semble de plus en plus courtisé. Cela n'inquiète pas Gérard Linard même s'il est conscient que le jouer où se entraîneur décidera de s'en aller, il ne pourra pas faire grand-chose. "On va de contrat en contrat. On lui fait confiance. On l'avait cité au Real Madrid, il n'y est pas allé parce qu'il a un contrat et que c'est un gentleman. On verra bien ce qu'il voudra faire après son contrat actuel de deux ans. Cela va dépendre de lui. S'il veut rester (et que les résultats sont-là), il restera. S'il veut partir, il partira. Nous petit pays, on ne sait pas retenir un coach de cette valeur".



Mais il ne s'inquiète pas au sujet de la motivation du sélectionneur des Diables. "Il était euphorique après la Coupe du Monde. Il a eu un gros choc en Suisse. Mais il a déjà rebondi. Il se rend compte qu'après une Coupe du Monde exigeante sportivement et psychiquement, c'est difficile de conserver la même motivation pour les joueurs. Didier Deschamps m'a dit exactement la même chose. Il a aussi beaucoup de blessés et les joueurs se laissaient un peu aller. Il disait que c'était naturel"