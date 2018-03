Martinez: "Radja est un numéro 8, c'est là sa meilleure place"

La Belgique a disputé son dernier match amical avant la phase préparatoire à la Coupe du Monde ce mardi en disposant 4-0 de l'Arabie Saoudite ce mardi. Une victoire qui satisfait complètement le sélectionneur national Roberto Martinez. "Je suis satisfait de ce match. Pas seulement du jeu mais de tous les aspects. On a vu une bonne attitude aujourd'hui, un public content et des beaux buts. On a réussi à garder notre but inviolé. Je suis maintenant concentré sur les 7 prochaines semaines et la Coupe du Monde" a déclaré l'espagnol au micro de Vincent Langendries.

Les Diables ont été ennuyés en première période mais on réussi à mieux développer leur jeu en seconde mi-temps. "Les joueurs de l'Arabie Saoudite ont entamé le match avec beaucoup d'énergie. Ils nous ont compliqué la tâche. En deuxième période, nous avons probablement été supérieurs physiquement. Ils l'ont un peu payé. On les a plus bousculés. Les joueurs ont maintenu leur concentration jusqu'au bout, c'est un signe positif."

Roberto Martinez a effectué plusieurs changements. Anthony Limbombe a connu sa première sélection avec les Diables. "C'était bien de voir un jeune footballeur comme lui. Il joue un football intelligent. C'est un joueur offensif qui est très fort dans les 1 contre 1. Il a de grandes capacités. C'est bien de voir un joueur de Pro League évoluer à un niveau supérieur."

Un autre joueur est monté au jeu: Radja Nainggolan, qui a obtenu les applaudissements du public lorsqu'il a foulé la pelouse. Il a remplacé Dries Mertens. Dans un rôle offensif donc. "Radja est un joueur qui a besoin d'espace. Il met beaucoup d'intensité dans ses efforts. C'est un numéro 8. C'est là sa meilleure place. C'est mon rôle de voir quelle est la meilleure place où les joueurs peuvent évoluer. Aujourd'hui, lui et les joueurs qui sont montés m'ont donné beaucoup de satisfaction."

Roberto Martinez a aussi fait évoluer sa tactique, passant en deuxième période à une stratégie avec deux attaquants. Il a aligné le duo Lukaku-Batshuayi en pointe. "C'était intéressant de voir Michy jouer devant avec Romelu. On a vu aujourd'hui qu'il était affuté et en confiance. On a l'impression qu'il peut marquer à n'importe quel moment."