Martinez : "Pour Kompany, on va utiliser les règles et attendre le dernier moment"

Roberto Martinez a annoncé ce lundi matin sa liste des 23 Diables Rouges (plus un 24ème en joker médical) qui s’envoleront en Russie pour la Coupe du Monde. Le sélectionneur ne veut prendre aucun risque dans les cas de ses deux défenseurs centraux actuellement blessés, Vincent Kompany et Thomas Vermaelen. Il profitera jusqu’au bout des règles de la FIFA qui l’autorisent à remplacer un joueur forfait jusqu’à la veille du premier match contre le Panama, soit le 17 juin.

Le coach fédéral est tout d’abord revenu sur l’état physique de Vince The Prince, sorti précipitamment samedi soir contre le Portugal après avoir ressenti une gêne à l’aine.

"La situation claire, on va utiliser les règles. On va attendre le dernier moment. On veut se donner le maximum de temps avant de prendre une décision définitive. Le scanner donne difficilement une vraie réponse dans les 48 heures. Il faut plutôt entre 7 et 10 jours. Après nous aurons l'opportunité d'effectuer un bon diagnostic. On connaît parfaitement Vinny, c’est un leader qui a une incroyable mentalité de vainqueur. Ses qualités sont essentielles pour nous. Surtout pour une Coupe du Monde. S’il n’est pas fit, il ne participera pas au Mondial. Mais on verra étape par étape" explique Martinez qui laisse donc tout de même une porte ouverte en cas d’absence du défenseur de Manchester City pour les premiers matches du Mondial.

Le Catalan a évidemment eu un mot pour les non-sélectionnés.

"Pour Christian Benteke, c’est une décision qui résulte de notre recherche d’équilibre. Nous ne prenons que deux n°9 (Romelu Lukaku et Michy Batshuayi, ndlr). Je lui ai dit qu’il avait fait le maximum lors de la préparation, d’un point de vue footballistique, c’était la décision la plus difficile à prendre. On voulait le voir face au Portugal pour avoir toutes les informations nécessaires avant de choisir."

"Jordan Lukaku n’est pas à 100% (blessé au genou, ndlr). Son jeu est énormément basé sur son physique, c’est le type de joueur qui doit être à 100% pour avoir un impact. Je suis désolé pour eux, comme pour Matz Sels et Christian Kabasele. Ils font partie de ce groupe mais je dois faire des choix. Ils auraient mérité de faire partie de la liste, maintenant ils doivent gérer leur déception. Ils peuvent être important pour l’avenir de la sélection."

"Ce sont des décisions honnêtes qu’on a prises avec responsabilité. On a essayé d’être le plus neutre. Comme lorqu’il a fallu dire à Kevin Mirallas, avec qui j’ai travaillé pendant 5 ans, que je ne le prenais pas."

Martinez a ensuite justifié son choix de prendre Laurent Ciman comme joker médical.

"Laurent Ciman a un profil parfait pour remplacer Kompany ou Vermaelen s’il le faut. Il est avec nous depuis deux ans, c’est un vrai professionnel. Il est à fond derrière l’équipe. Ce n’est pas simple comme rôle mais son expérience et son excellente mentalité va lui permettre de gérer cela."