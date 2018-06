Martinez: "Pour bien faire dans une Coupe du monde, il faut jouer contre les grandes nations"

3ème victoire en 3 matches pour la Belgique qui, en battant l'Angleterre, a pris la première place du groupe et affrontera le Japon en 1/8ème de finale. Même si les Diables signent un 9 sur 9, Roberto Martinez souligne que ce n'était pas l'objectif principal de la soirée. "On avait la nécessité d'être un groupe" affirme le sélectionneur national. "Que chacun contribue au travail de l'équipe. On a fait une très bonne performance, de l'ensemble des joueurs. La victoire n'était pas l'objectif principal. L'objectif, c'était une belle performance de groupe. La victoire est une conséquence de la bonne prestation du groupe.

"Quand on fait neuf changements dans une rencontre internationale, c’est très difficile de voir une équipe. Ce soir, on en a vu une et c’est l’aspect plaisant de cette rencontre."

Première du groupe, la Belgique affrontera le Japon lundi 2 juillet. Elle est placée dans la partie de tableau dite "plus difficile" avec l'Argentine, la France, le Brésil et le Portugal. "Je ne parle de pas de scénario. On a vu de grandes nations passer tout près de l'élimination, d'autres être éliminées (...) Si l’objectif est d’aller en demi-finale, une partie de tableau peut paraître plus facile mais pour bien faire dans une Coupe du monde, il faut jouer contre les grandes nations. Grâce à notre prestation aujourd’hui, nous sommes plus prêts que jamais à le faire. Si on pense que l’on est sur un chemin facile, ce chemin va vous porter autre part. Le chemin que nous devons suivre, c’est être prêts et forts."

"On doit juste se concentrer sur nous-mêmes", a poursuivi Martinez. "On a montré aujourd'hui qu'on était un groupe très fort. Plus fort qu'avant le match. Certains joueurs ont débuté en Coupe du Monde aujourd'hui et on fait cela très bien. Maintenant, on va affronter le Japon, il faudra être prêt. C'est la seule chose qui compte pour nous."

Unique buteur du match, Januzaj a reçu les félicitations de son coach. "Januzaj a montré aujourd'hui pourquoi il était dans l'équipe" termine Roberto Martinez. "C'est un joueur de talent qui sait créer l'étincelle dans les 1 contre 1. Il mérite le but qu'il a inscrit aujourd'hui. Il travaille dur pour l'équipe. C'est une récompense fantastique pour sa saison."