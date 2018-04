Martinez peut-il réellement se passer de Nainggolan au Mondial ?

Extraordinaire de la première à la dernière minute, l'AS Rome a infligé, mardi soir, au FC Barcelone ce que les Catalans avaient fait subir au PSG la saison dernière en s'imposant 3-0 en quart de finale retour, après sa défaite 4-1 de l'aller.

Absent durant le naufrage au Camp Nou la semaine dernière suite à une blessure, Radja Nainggolan, aligné en soutien de l’attaquant Edin Dzeko durant 77 minutes, a pleinement participé au brillant renversement de la situation à Rome. Le médian belge est le seul élément de notre équipe nationale à figurer en tant que titulaire en ½ finale de la prestigieuse Champions League. En effet, Simon Mignolet a accédé au même stade de la compétition, mais il est cantonné à un rôle de réserviste derrière Loris Karius. Les stars de la formation belge, à savoir Kevin De Bruyne, Eden Hazard ou Romelu Lukaku par exemple, manquent, elles, à l’appel.

"L’international belge de la Roma a participé, par son activité impressionnante, son impact et son agressivité, à pressurer le Barça, qui n’a quasiment jamais trouvé de solutions dans le jeu. Il a aussi tenté sa chance à deux reprises (16e et 68e), en plus d’être à l’origine de l’action qui a amené le penalty", analyse le journal L’Equipe dans son édition, en accordant la note de 8/10 à notre Diable rouge.