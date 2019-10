Martinez : "On voit une énorme différence quand le Kazakhstan joue à domicile" - © Tous droits réservés

Martinez: "On voit une énorme différence quand le Kazakhstan joue à domicile" - Diables rouges -... Roberto Martinez est serein à l'heure d'aborder le déplacement au Kazakhstan, avec pour objectif une nouvelle victoire et toujours, la tête du groupe I. Il se méfie des Kazakhs, performants à domicile. Et prépare au mieux la rencontre sur terrain synthétique. "Ca va être une équipe fort similaire à celle que l’on a vue en juin. Mais le match sera complètement différent. Si on regarde les vingt derniers matches, on voit une énorme différence quand le Kazakhstan joue à domicile et quand ils jouent à l’extérieur. Sur les dix derniers matches, ils en ont gagné cinq à domicile et ils n’en ont pas gagné un seul à l’extérieur. Ça fait toute la différence. L’une des raisons c’est qu’ils sont habitués au terrain synthétique, avec par exemple un rebond différent de la balle. Ça change beaucoup le jeu. Et je pense que l’autre élément vient de leur conviction, la motivation à jouer devant leur public. Ils jouent haut, ils mettent beaucoup de pression. En vingt minutes, ils menaient 2-0 contre l’Ecosse. C’est une équipe complètement différente, même avec les mêmes joueurs, qu’ils jouent à l’extérieur ou à domicile à Astana." Les conditions sont particulières, avec un terrain synthétique et le toit fermé. " Le toit est un avantage pour les deux équipes, ça permet d’avoir une meilleure température, je ne pense pas que ça soit un désavantage du tout. C’est plus le synthétique. On doit s’y habituer. Pour la plupart des joueurs, la dernière fois qu’ils ont joué sur un terrain artificiel c’est quand ils avaient seize ou dix-sept ans, donc il y a bien longtemps. Heureusement, nous allons tirer un maximum d’avantages de la session du jour, nous allons nous habituer au rebond de la balle. Et nous serons prêts pour le match demain." En ce qui concerne le onze de base, Thorgan Hazard, Thomas Meunier, Axel Witsel et Dennis Praet seront alignés d’entrée. Et le risque de troisième carton rouge pesant sur les épaules de Dries Mertens n’influencera pas la décision sur sa titularisation.