Martinez : "On va pouvoir tester nos limites contre la Tunisie !"

Après une entrée en matière réussie face au Panama (3-0), les Diables rouges affronteront samedi, sur le coup de 14h00, la Tunisie. Les Aigles de Carthage se sont inclinés en ouverture face à l’Angleterre (2-1) et devront se ressaisir contre la formation belge.

"Les joueurs tunisiens possèdent de nombreuses qualités. Ils se connaissent bien. Leur jeu est chargé d’énergie et d’intensité. Ils sont par ailleurs redoutables en contre-attaque. Ils savent jouer vite, verticalement vers l’avant et affichent une grande efficacité. Ils développent aussi un très bon jeu défensif. On devra évoluer à notre meilleur niveau afin de les battre", a détaillé Roberto Martinez au micro de la FIFA.

"Le début de notre tournoi est positif après la victoire sur le Panama. Cela dit, nous n’avons pas le droit à l’erreur. Il n’y a pas de rencontre facile dans une compétition de cette ampleur. On va pouvoir tester nos limites dans cet affrontement", a aussi ajouté le sélectionneur fédéral.