Martinez : "On part en Russie avec un large sourire"

Roberto Martinez était extrêmement satisfait après la prestation des Diables victorieux 4-1 face au Costa Rica ce lundi. Très élogieux envers son équipe, le sélectionneur a mis en évidence les capacités de réaction de l'équipe mais aussi la capacité de tous les joueurs à se mettre au service de la cause collective et surtout la maturité affiché par tout le groupe. La rapidité d'exécution en phase offensive et les prestations de Boyata et Hazard sont d'autres éléments mis en avance dans le bilan très positif effectué par Martinez. "Pour moi, le côté positif/plaisant, c’est la façon dont nous avons réagi à 0-1", a entamé Martinez à notre micro. "Parfois des doutes peuvent apparaître et l’équipe peut un peu se désunir. Mais cela a été tout le contraire. On a assisté à une vraie réaction d’équipe, une réaction d’équipe mature qui savait ce qu’elle avait à faire, c’est-à-dire hausser notre rythme de jeu et rester concentrés sur la suite de la rencontre. Après le but, le Costa Rica qui n’a plus frappé au but. Notre défense était vraiment forte et très intense. Le bilan de la performance est très bon pour un match amical. C’est une très belle manière de terminer notre préparation."

Martinez à propos de la rapidité d'exécution des Diables : "Quand on joue contre des équipes comme le Costa Rica qui te stoppent au début de l’action et qui te pressent bien. Il faut être très rapides et dynamiques pour trouver des espaces et il faut bien comprendre les mouvements que chacun des joueurs effectue afin de pouvoir se trouver rapidement et facilement. Je pense qu’on l’a fait très très bien."

Martinez satisfait de Boyata Dedryck Boyata - © EMMANUEL DUNAND - AFP "Il est devenu très fort dans les duels aériens. Défensivement, c’est un joueur qui progresse match après match.C’est un joueur qui a grandi beaucoup depuis qu’il est en équipe nationale."

"Rien de sérieux pour Hazard" Eden Hazard - © BRUNO FAHY - BELGA "Sa blessure ce n'est rien de sérieux. C’est juste un coup aux jambes. Tout va bien pour lui. Il m'a paru vraiment très fort aujourd’hui. Il a joué dans une position un peu différente et plus centrale ou il a pu trouver un peu plus d’espace pour courir avec le ballon et combiner avec Lukaku et Mertens. Il a vraiment été très intelligent aujourd'hui."

Martinez sur l'importance du banc Nacer Chadli - © EMMANUEL DUNAND - AFP "Vais-je reconduire mon onze de base dans une semaine? On verra. L’idée de jeu est très claire et chaque joueur sait ce qu’il a à faire quand il est sollicité. Si nous pensons que nous allons obtenir un bon résultat avec onze joueurs, on se trompe. Les remplaçants sont des joueurs qui sont essentiels dans un tournoi majeur comme une Coupe du monde. J’ai vu cet esprit de service chez tous les joueurs, y compris ceux qui sont sur le banc."

"On avait besoin de réaliser une telle prestation avant de partir" Roberto Martinez - © BRUNO FAHY - BELGA "Le Costa Rica a mis beaucoup d'intensité dans la rencontre et à la fin on était aussi au-dessus physiquement. C’est plaisant à constater. On avait besoin de réaliser une telle prestation avant d’aller en Russie. L'équipe a montré un niveau incroyable. Les joueurs ont réalisé une très bonne prestation du début à la fin. Nous voulions faire plaisir à nos fans et nous avons reçu en retour une grande énergie de leur part. On peut partir vers la Russie avec un large sourire.