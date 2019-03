Martinez : "On devra être à notre maximum si on veut battre les Russes"

C'est un groupe de 25 joueurs qui s'est présenté mercredi sur le coup de midi sur la pelouse du stade Roi Baudouin pour un dernier galop d'entraînement à la veille du match contre les Diables Rouges pour le compte de la première journée des qualifications de l'Euro 2020. Du côté belge, l’entrainement du jour se tiendra sur le coup de 17h. Avant cela, Roberto Martinez s’est présenté face à notre micro.

"Il ne faut pas trop penser aux éléments blessés, notamment Romelu Lukaku. Plusieurs jeunes sont présents dans le noyau depuis quelques matches et ils pourraient être alignés contre la Russie ou Chypre. C’est une nouvelle compétition qui démarre, une opportunité aussi. On va disputer 10 matches en l’espace de plusieurs mois. La Russie, c’est un grand défi. Ils ont évolué à un niveau exceptionnel durant le Mondial, éliminant une équipe comme l’Espagne. Les Russes sont flexibles. Ils ont marqué de nombreux buts, mais ne souhaitent pas forcément avoir la possession du ballon. Ils viennent ici avec beaucoup de confiance. C’est un groupe qui évolue ensemble depuis longtemps. On devra être à notre maximum si on veut les battre", a précisé Roberto Martinez à notre collègue RTBF Vincent Langendries.

"Je ne pense pas qu’il y ait besoin de parler de quoi que ce soit avec Courtois au sujet de sa situation au Real Madrid. Pour moi, Thibaut est le numéro 1 des gardiens dans le monde depuis plusieurs années. Dendoncker et Castagne ? Leur situation en club a changé, ils sont beaucoup plus utilisés et efficaces en club et on en tirera avantage en équipe nationale", a expliqué le coach fédéral en conférence de presse.