Martinez : "Maintenant, il n'y a plus droit à l'erreur mais nous nous sentons prêts"

A la veille du huitième de finale entre la Belgique et le Japon, Roberto Martinez est apparu confiant ce dimanche après-midi. Le sélectionneur belge est tout d'abord revenu sur la rencontre face à l'Angleterre et sur la décision de faire jouer tous ses remplaçants.

"Tous les joueurs sont très heureux de la prestation produite face à l’Angleterre. Même ceux qui n’ont pas joué. Ils étaient là avec le groupe, ils étaient, eux aussi, dans la dynamique d’un jour de match. Je ne pense pas que c’était une période trop longue à vivre pour ceux qui n’ont pas joué. Je pense que c’était une période dont ils avaient besoin car les deux premiers matches étaient très exigeants. Notamment au niveau des horaires et des conditions de jeu assez humides. Maintenant, tous les joueurs sont parfaitement bien pour aider l’équipe que ce soit au niveau de l’état d’esprit et du physique. C’est important de donner un peu de repos à certains joueurs. Le groupe est en pleine confiance et prêt à affronter le Japon. Il n’y a aucun problème avec cela" assure le coach fédéral au micro de la RTBF.

Maintenant, place donc au match couperet. Tout faux-pas sera donc fatal.

"Nous ne pouvons pas sous-estimer l’opposition. Nous connaissons bien le Japon pour l’avoir affronté il n’y a pas tellement longtemps à Bruges dans un bon match amical (victoire 1-0 des Diables en novembre 2017, ndlr). Entre temps, le coach a changé mais les joueurs restent les mêmes. Leur jeu a un peu évolué mais il n’y a pas de secret, maintenant, il n’y a plus droit à l’erreur. Chaque équipe veut progresser et poursuivre ses rêves en phase finale. Nous nous sentons prêts" poursuit Martinez.

"Le Japon est une équipe avec beaucoup d'énergie, capable de presser assez haut et dotée de beaucoup de technique. Les Japonais possèdent une belle génération, expérimentée et avec plusieurs joueurs qui sont en Europe depuis longtemps. Ils savent ce qu'il faut faire pour gagner. Je m'attends à une rencontre très difficile car ils sauront nous causer beaucoup de problèmes avec leur dynamisme, prévient encore le Catalan. Ce n'est pas tant la possession de balle qui sera importante mais bien ce que vous en faites."

"Tout le monde est concentré et fit. Sauf Adnan Januzaj qui a pris un coup samedi à l’entraînement. Ce n’est rien de sérieux mais on ne sait pas encore s’il sera prêt pour le match de demain. Tous les joueurs ont envie de débuter cette rencontre" conclut-il.