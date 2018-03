Martinez : "Ma situation contractuelle n'est pas un problème à ce stade"

Roberto Martinez n'a pas encore pris de décision quant à son avenir à la tête des Diables rouges ou ne veut du moins pas en parler à ce stade. Pourtant la question se pose pour le sélectionneur national dont le contrat prendra fin après le Mondial 2018.

À notre micro, Martinez préfère balayer les rumeurs qui le voient retourner en Premier League à la fin de son mandat. "J’aime vivre en Belgique. J’aime les responsabilités que j’ai avec les Diables rouges. Tout le monde m’a bien accueilli ici et il y a un vrai projet à long terme au niveau de la fédération. Nous avons des ambassadeurs du football incroyables dans notre pays. Et à l’avenir, le travail consistera à former des jeunes pour qu’ils puissent à terme remplacer ces joueurs. Il y a une ambition à long terme à ce niveau-là."

Martinez va-t-il continuer à faire partie de ce projet à long terme? L'Espagnol ne répond pas vraiment en esquivant les questions et postposant le débat après le Mondial. "Tout ce qui m’intéresse c’est ce que représente la Coupe du Monde où nous souhaitons être à notre max. La fédération prendra une décision après la Coupe du monde. On verra à ce moment-là ce qui est mieux pour le football belge. Je ne vois donc pas ma situation comme un problème. La seule chose qui compte c'est d'être prêt pour le Mondial."