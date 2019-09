Roberto Martinez - © ISABELLA BONOTTO - AFP

Martinez: "Les 45 premières minutes, ce n'est pas acceptable" - Diables Rouges - 06/09/2019 Les Diables rouges ont mis du temps à carburer face à Saint-Marin vendredi soir avant de s'imposer sans trop de soucis 0-4. C'est la prestation en première mi-temps des Diables qui est naturellement pointée du doigt avec une circulation de balle trop prévisible et des occasions trop peu nombreuses. Des difficultés constatées par le public comme par le sélectionneur national Roberto Martinez qui ne cache pas son mécontentement au micro de Pierre Deprez. "Je ne suis pas satisfait de la manière dont nous avons joué en première période. Ce n'était pas le niveau que nous attendions. Je pense qu'il y a eu un peu d'incompréhensions dans ce qu'on a demandé. On n'était pas fluide, on ne ressemblait pas à l'équipe qui sait comment faire craquer une défense", a entamé Martinez.