Martinez: "Le transfert d'Eden est parfait humainement et professionnellement" - Belgique -... Avant le début de la rencontre entre la Belgique et le Kazakhstan, Roberto Martinez nous a livré son impression sur le transfert d'Eden Hazard au Real Madrid. "C'est une nouvelle fantastique", a réagi le sélectionneur national. "Ce transfert est l'accomplissement d'une carrière et c'est un transfert qui reflète sa carrière. Cela est dû à son expérience, son potentiel en club et en équipe nationale. Il arrive à Madrid au moment parfait. On veut le voir jouer ce rôle dans un grand club comme le Real Madrid. Eden est prêt pour ce nouveau projet. Ce transfert est parfait humainement et professionnellement."