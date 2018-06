Martinez : "Le match ne sera pas décidé après 60 minutes, il faudra faire preuve de maturité"

Roberto Martinez a affiché sa prudence et sa mesure habituelles à la veille de l'entrée en lice de la Belgique pour le Panama. "Il n'y a pas de matches faciles en Coupe du Monde. Le début du tournoi est là pour le démontrer. Nous respectons immensément le Panama. C'est l'une des belles histoires de la Coupe du Monde. Ce pays s'est qualifié en déjouant les pronostics. Ils ont terminé devant les Etats-Unis, cela en dit assez sur leur performance. Ils seront dangereux pour tous leurs adversaires ici".



Tout le monde s'attend à une victoire de la Belgique. Tout autre résultat serait vécu comme un échec. "On ne peut pas planifier ce genre de chose", tempère le technicien espagnol. "Je m'attends à un Panama fort. Ce sera le premier match de l'histoire du pays en Coupe du Monde. C'est un moment historique pour eux. Ils vont réaliser un rêve".



L'impatience guette les Diables. "Je suis excité, les joueurs aussi. Mais en même temps, ils sont assez relax. Ils sentent qu'ils sont prêts. La préparation a été très bonne. On est impatient d'être sur le terrain."



Les Diables doivent se centrer sur eux-mêmes et sur leur propre performance. "Nous devrons être nous-mêmes, continuez sur la lancée de notre préparation et puis comprendre comment gagner. C'est important pour nous de grandir dans le tournoi. Les trois matches que nous allons jouer sont la seule manière de mesurer à quel point nous sommes prêts. Les joueurs sont excités, cela se voit dans leurs yeux. Ils sont conscients de l'importance du moment. Je veux les voir profiter. Dans ces conditions, ils sont capables de tout sur le terrain. Nous aurons besoin d'une performance collective".



L'aspect mental sera primordial. "Nous devons être prêts à gérer leur enthousiasme. Il ne faudra pas forcer si les choses ne tournent pas comme on veut. On ne gagnera pas facilement. Le match ne sera pas décidé après 60 ou 70 minutes. Cette rencontre, on doit d'abord la gagner mentalement. On devra faire preuve de maturité".



Il y aura un peu plus de 1000 Belges dans le Ficht Stadium. Mais la balance des fans penchera en faveur du Panama. "Cela n'aura pas d'influence sur le match. On est venu ici l'an dernier (en mars 2017, 3-3 contre la Russie). On connait les lieux, l'environnement et le terrain. C'est un stade incroyable."



La pelouse de Sotchi a visiblement souffert du premier match. Les deux équipes se sont d'ailleurs entraînées sur un stade annexe. "C'était la bonne décision. Nous avions besoin d'avoir une surface parfaite. Les responsables des terrains ont fait un énorme boulot. Je pense que nous serons capables de nous adapter à ce que nous allons affronter ce lundi." Le changement de météo par rapport à Moscou, n'inquiète pas le Catalan. "L'air est humide, comme attendu. La température devrait être la même qu'aujourd'hui. C'est pour ça que c'était bien pour nous d'être ici deux jours à l'avance."



Contrairement à Hernan Gomez, Roberto Martinez n'a pas dévoilé sa composition. "Je ne l'ai pas encore communiquée à mes joueurs", a-t-il justifié. Il a tout de même concédé "qu'il n'y aura pas de grandes différences" avec le dernier match contre le Costa Rica.



Dedryck Boyata, titulaire face aux Ticos, part donc avec une longueur d'avance sur Leander Dendoncker. "Ils sont tous les deux excités et impatients de recevoir l'opportunité de jouer en Coupe du Monde. Ils doivent simplement faire ce qu'ils ont fait ces dernières années. S'ils ont l'opportunité de jouer, ils seront prêts. Ils n'auront pas peur et ne ressentiront pas de pression."