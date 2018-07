Martinez : "Le Brésil, c'est tout simplement la meilleure équipe du tournoi"

La victoire sur le Japon

"C’est une vraie satisfaction et une grande fierté. Nous avons ce rêve d’évoluer en Coupe du monde depuis le début de la phase qualificative. Face au Japon, les joueurs ont réussi à faire face à l’adversité. Le staff était très heureux, mais ce sont les joueurs qui sont allés chercher cette victoire. Ils ont cru en leur force et en leur talent afin d’aller inscrire trois buts. Aucune formation n’était parvenue à remonter deux buts en Coupe du monde depuis 1970, ce n’est pas rien. Le groupe vient d’obtenir un résultat très spécial. J’ai vu des images de la fête en Belgique. Tout le monde en Belgique est particulièrement fier de l’équipe. C’est une belle inspiration pour nous. Ca nous pousse à travailler encore plus fort en vue du match suivant."