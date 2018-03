Martinez : "La dernière occasion de se montrer pour se faire une place dans les 23"

Roberto Martinez a dévoilé ce vendredi midi la liste des 28 joueurs retenus pour affronter l'Arabie Saoudite en match amical le mardi 27 mars prochain au Stade Roi Baudouin.

La principale "surprise" dans cette sélection, c'est la présence du jeune ailier belge du Club de Bruges, Anthony Limbombe.

"Anthony Limbombe a été très régulier cette saison, a dévoilé le sélectionneur national en conférence de presse. Ses belles performances sont le reflet du bon boulot effectué par Bruges en championnat cette saison. Anthony est un footballeur très intéressant, il a les qualités d'ailier que nous recherchons en équipe nationale. Avec la blessure de Nacer Chadli, c'est un poste assez ouvert dans notre équipe. Anthony a gagné le droit de rejoindre le groupe, et nous allons voir comment il se comporte avec les autres joueurs de l'équipe. Il mérite cette sélection à une position ou nous avons besoins de plusieurs solutions."

Les joueurs qui ne sont pas appelés cette fois-ci (Adnan Januzaj, Laurent Depoitre, Christian Benteke...), on ne les oublie pas, a repris Roberto Martinez. Mais c'est la dernière fois que l'on peut procéder à des essais avant notre rassemblement du mois de mai. Nous devons voir le plus de joueurs possible avant de procéder à la sélection des 23. Ce rassemblement est donc essentiel pour me laisser une grosse impression et se faire une place dans les 23. Je veux voir d'autres joueurs en action, et Christian, par exemple, nous le connaissons très bien ! Nous avons pris la décision de regarder de plus près d'autres options. Nous n'oublions pas Christian, mais pour ce rassemblement, nous allons faire appel à d'autres joueurs."