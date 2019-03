Martinez : "La complémentarité entre Tielemans et Dendoncker était très intéressante"

Roberto Martinez est satisfait du sérieux affiché par ses Diables face à Chypre. Ses joueurs ont été 'pros' et ont empoché un deuxième succès en deux rencontres de qualification pour l'Euro 2020.



Les Diables ont fait la différence d'emblée en marquant deux en 18 minutes. "Je pense qu'on a vraiment bien démarré. On n'a pas été surpris par les conditions. On n'a pas eu besoin de s'adapter. On a commencé fort avec les deux buts, tombés rapidement. Après on avait le contrôle du match. On devait être très 'pro' en deuxième mi-temps. On a été très bons au niveau de la concentration. On a six points. C'est un bon départ dans cette campagne de qualification", analyse le sélectionneur fédéral.



"C'est important de donner du temps de jeu et des sélections à de jeunes joueurs en l'absence de Fellaini (retraité) ou Witsel (blessé)", reprend le Catalan. "La complémentarité entre Youri Tielemans et Leander Dendoncker était très intéressante. C'était également plaisant de voir comment le groupe a travaillé ensemble. On a anticipé les actions menaçantes de l'adversaire. On n'a pas sous-estimé la Russie ou Chypre. On a donné peu d'occasion en deux matches. On est impatient de se retrouver en juin pour deux matches à domicile. On espère avoir les fans derrière nous".