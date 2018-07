Martinez : "L'approche est claire, on va aligner la meilleure équipe possible"

Après un ultime entraînement au centre sportif d'entraînement Guchkovo de Dedovsk, vendredi matin, les Diables Rouges ont rejoint dans l'après-midi Saint-Pétersbourg. Ils y affronteront l'Angleterre, samedi après-midi (16h00 belges), dans le match pour la 3e place du Mondial 2018. Le sélectionneur des Diables Rouges Roberto Martinez fête ce vendredi 13 son 45e anniversaire.

"Nous voulons gagner. On emporte toujours avec soi le sentiment du dernier match." Le sélectionneur national de la Belgique a confirmé que les Diables de 2018 ne laisseront pas filer la 'consolation'. "Pour nous la 3e place serait le meilleur résultat de la Belgique en Coupe du monde. Tous les fans belges la méritent. On a tout donné dans ce tournoi. Y jouer 7 matches est un succès, mais on veut partir avec un bon feeling", a déclaré Martinez.

Interrogé sur les différences avec le match de Kaliningrad du 28 juin (avec les remplaçants des deux côtés), le technicien espagnol a estimé : "Ce sera le même match tactique. Il n'y aura pas de surprises. Les joueurs seront peut-être différents mais les équipes joueront un rôle identique. L'Angleterre est une équipe dynamique, rapide. Elle a marqué 9 buts sur phases arrêtées. Ce sera un bon test pour nous."

"C'est important pour nous d'être nous-mêmes. La manière de jouer est essentielle. On veut inspirer la prochaine génération. On veut développer les jeunes à jouer d'une manière typiquement belge. On veut ramener une victoire à nos fans en Belgique."

Roberto Martinez a confirmé qu'il alignerait la meilleure équipe possible, écartant l'hypothèse de permettre au gardien Simon Mignolet de jouer quelques minutes dans ce Mondial. "L'approche est très claire, nous allons aligner la meilleure équipe possible. Thibaut Courtois est le premier choix. Il sera peut-être nécessaire de procéder à quelques changements vu que ce sera le 7e match disputé en une très courte période de temps (28 jours, ndlr)", a-t-il quand même avoué.