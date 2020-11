Martinez: "L'Angleterre a eu la possession mais la Belgique était la meilleure équipe sur le terrain"

Les Diables rouges ont souffert plus qu'à l'habitude dimanche soir mais ont parfaitement géré leur avance de deux buts face à une Angleterre déterminée. Impeccables en défense, les joueurs belges n'ont pratiquement rien laissé aux Anglais et on fait preuve d'une grande maturité. Roberto Martinez a accueilli cette prestation avec le sourire le jour de son 50e match à la tête de l'équipe nationale.

"La meilleure équipe sur le terrain était la Belgique", a commenté Martinez en conférence de presse avant d'argumenter. "En première période on avait un réel contrôle de ce que nous faisions. Nous avons été chirurgicaux avec ces deux buts dans la première partie du match. Mais même si tu mènes 2-0, beaucoup de choses peuvent se produire. On l'a vu en Suisse il y a deux ans. Ici on a su mieux gérer cette situation. En deuxième période, l'Angleterre a eu beaucoup de possession. Ce n'est pas une chose que nous aimons mais il faut féliciter l'Angleterre qui a pris des risques avec son pressing. De notre côté nous avons défendu extrêmement bien. Après le match à Wembley, nous voulions améliorer notre efficacité dans les deux rectangles et on l'a fait ce soir."

Perfectionniste, le sélectionneur aurait voulu voir une équipe un peu plus active en contre mais n'a rien à reprocher à ses joueurs. "On perdait la balle un peu trop vite et on n'a pas pu développer cette possession qui nous aurait permis d'être 'nous-mêmes'. A Wembley, on avait été vraiment très bon en première mi-temps mais ça ne suffit pas pour gagner des matches. Je suis avant-tout content d'avoir bien travaillé en phase de non-possession de balle. On a bien limité l'Angleterre mais je ne veux pas voir ça trop souvent."

Cap désormais sur le match de mercredi contre le Danemark où les Diables viseront la qualification pour le 'Final 4'. Une rencontre similaire au Suisse-Belgique d'il y a deux ans. "Tout peut arriver à ce niveau-ci. C'est le haut niveau international. Je peux juste dire que mon groupe est concerné à 100% et motivé pour décrocher cette première place du groupe", a réagi Martinez qui devra aborder cette rencontre sans Axel Witsel et Thomas Meunier, suspendus. "Je pense que nous devons bien utiliser les prochaines 48h. On sera capable de prendre la bonne décision après cela. Il y a deux suspendus eton verra la condition des autres joueurs. Eden? On garde espoir chaque jour, on observe la situation et on regarde si c'est possible de le récupérer. Il n'était pas disponible pour aujourd'hui et demain on aura plus d'infos. Ce sera difficile car le temps est contre nous."

Enfin le sélectionneur a évoqué l'accolade avec Dries Mertens après le but de l'ailier Napolitain. "Quand on a perdu à Wembley, il m'a envoyé un message pour me dire qu'on battrait l'Angleterre chez nous et je lui ai rappelé au début de match. Quand il a marqué il a sans doute pensé à ça".