Martinez : "Kompany ne sera pas dans le groupe simplement parce que c'est un leader"

Roberto Martinez s’est exprimé dans les colonnes des journaux du groupe Rossel ce samedi à moins de six mois du début de l’Euro 2020. "Après l’expérience en Russie, ce groupe est prêt à gérer cette pression. Tout le monde en Europe parle de la Belgique comme un favori", a déclaré le sélectionneur national qui estime que "huit nations favorites et nous en faisons partie".

Pour Martinez, le groupe des Diables rouges "est plus mature mais ce que j’apprécie vraiment, c’est sa personnalité. Tactiquement, on grandit chaque jour un peu plus."

Et de poursuivre. "Nous serons favoris, ce ne sera pas un avantage. Nous ne savons pas comment la Russie et le Danemark vont réagir devant leurs supporters. Le groupe E de la France ? C’est un atout d’être dans ce groupe, ça va donner le tempo et le rythme des premiers matches et ces pays seront prêts une fois qualifiés."

Le sélectionneur des Diables rouges a également parlé individualités. Il a notamment parlé de la situation de Vincent Kompany. "C’est un super joueur mais il doit jouer. Vincent a plusieurs rôles à Anderlecht et je me focalise sur celui de joueur. On décidera en mars mais je peux déjà dire qu’il ne sera pas dans le groupe simplement parce que c’est un leader."

Pour Marouane Fellaini, Martinez veut "faire le point avec le groupe en mars" mais reconnaît que le médian "sera extrêmement frais à ce moment-là". Les Diables rouges devraient d’ailleurs se frotter au Portugal, à la Croatie et à la Suisse lors d’un stage au Qatar à cette période de l’année, même si rien n’est encore signé. En juin, Martinez s’est contenté de signaler un amical à domicile "pour les supporters" et un autre affrontement à l’extérieur "dans un environnement hostile".

Interrogé sur la progression de ses joueurs, Martinez s’est dit particulièrement séduit par Thorgan Hazard. "C’est lui qui a connu le plus grand développement. Tant en club qu’en équipe nationale, il est devenu important. Il est impressionnant tant défensivement qu’offensivement. Timothy Castagne est lui aussi un joueur complètement différent de celui qu’il était il y a deux ans. Et puis il y a Youri Tielemans dont le potentiel s’est traduit en réalité."

Enfin, on notera qu’il reste convaincu par le profil d’Elias Cobbaut pour l’équipe nationale. "C’est un gaucher latéral qui peut jouer aussi défenseur central. Il peut remplir deux postes vacants !"