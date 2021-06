Martinez : "Kevin De Bruyne a été opéré, ce qui devrait lui permettre de jouer sans masque"

Roberto Martinez a annoncé ce samedi en conférence de presse que Kevin De Bruyne avait subi une petite opération au niveau de l'orbite : "Après avoir regardé les images, il a été décidé que Kevin De Bruyne devait subir une petite opération. Elle a eu lieu ce matin et s’est bien passée. Il rejoindra le groupe lundi et sera avec nous pour l’Euro. Il était nécessaire d’intervenir pour le long terme. Ce n’est pas une intervention qui demande une longue récupération, c’était juste pour s’assurer que rien ne peut arriver dans le futur. Ce n’était pas une opération en profondeur, ça a pris 20 minutes et le département médical est très content de la réussite de l’opération. C’est une décision qui a été prise en accord avec Manchester City. Il va bien. Il est dans un bon état d’esprit et il a hâte de nous rejoindre sur le terrain lundi. Ce n’est pas une opération qui vous empêche de revenir en activité, c’est même le contraire. Ça devrait même lui donner l’opportunité de ne pas avoir besoin de protection pour jouer. Et c’est une bonne nouvelle. Ça a été fait dans le bon timing et c’est une nouvelle positive pour l’Euro. Il ne sera probablement pas prêt pour le match face à la Russie et on analysera la situation au jour le jour".