Martinez : "Je ne pense pas qu’Eden commencera le match face à la Croatie mais il le terminera"

Si la grande annonce de Roberto Martinez en conférence de presse était l’opération de Kevin De Bruyne, le sélectionneur national est également revenu sur d’autres sujets, notamment le match de dimanche face à la Croatie et la situation d’Eden Hazard.

Des minutes pour Hazard face à la Croatie

Concernant le joueur du Real Madrid, Martinez s’est voulu rassurant sur son état médical : "Il a fait un bon entraînement et il sera disponible pour demain. Pour le moment ce n’est pas encore clair, je ne pense pas qu’il commencera le match mais qu’il le terminera. C’est plus un essai pour voir qu’il peut revenir dans un scénario de match mais médicalement parlant, il est prêt". Si son état physique est inquiétant à une semaine de l’entrée en lice des Diables Rouges, quelques questions se posent également sur son état d’esprit : "Eden est Eden. C’est quelqu’un qui est heureux lorsqu’il est sur le terrain. C’est une seconde nature pour lui. Lorsqu’il est sur le terrain, tout va bien. Mais c’est ce qui arrive à tous les joueurs. Le plus dur pour un footballeur c’est lorsqu’il est blessé et qu’il ne peut pas faire ce pour quoi il est doué. Et c’est le cas d’Eden pour le moment. Il est heureux, il est souriant et il a un bon feeling lorsqu’il s’entraîne donc maintenant il faut construire cette confiance match après match pour le pousser à la limite. Il est heureux d’être avec le groupe et de pouvoir profiter d’un objectif qu’il prépare depuis des années".

Un autre visage à montrer face à la Croatie

Si l’on peut donc s’attendre à voir Eden Hazard passer quelques minutes sur la pelouse face à la Croatie ce dimanche, le coach fédéral attend surtout de voir un autre visage que face à la Grèce : "On va essayer de monter d’un cran dans notre préparation. Le match contre la Grèce était nécessaire pour de nombreux aspects. Demain, nous aurons un autre type d’équipe face à nous, qui est très compétitive, qui a terminé deuxième à la coupe du monde. Ils ont beaucoup de qualité au milieu de terrain. C’est un match dont nous avons besoin pour nous préparer au match face à la Russie. Vous pouvez bien vous entraîner mais rien ne remplace un match contre une bonne opposition". Et pour Martinez, ce qui a surtout manqué face aux Grecs, c’est une continuité dans le jeu proposé : "Je pense que nous avons été un peu passagers. Nous avons été bons pendant 45 minutes et puis nous avons laissé le match nous échapper. C’est important de pouvoir jouer notre jeu pendant 90 minutes, d’être présent dans les deux rectangles avec l’intensité nécessaire. Nous devons commencer ce match comme si c’était un match de l’Euro. Nous n’avons plus été ensemble depuis mars, donc le plus vite on arrive à jouer en tant qu’équipe, le plus vite on profitera de notre football".

Pas forcément le même 11 face à la Russie

Si cette rencontre face à la Croatie est le dernier match de préparation avant l’Euro, beaucoup d’incertitudes planent encore sur les joueurs qui fouleront la pelouse du Stade de Saint-Petersbourg le 12 juin prochain face à la Russie. D’ailleurs les 11 joueront qui débuteront la rencontre ce dimanche n’ont aucune certitude de commencer face à la Russie : "La Croatie est une équipe qui possède un très bon milieu de terrain avec des joueurs comme Modric, Brozovic, Kovacic, etc. Demain nous jouons contre la Croatie et ensuite nous aurons le temps d’analyser la forme de chaque joueur. Nous analyserons les prestations des joueurs demain mais également aux entraînements et ensuite nous déciderons pour la Russie. Nous avons des joueurs très expérimentés à cette position. Lorsqu’Axel (Witsel) n’a pas été là, de nombreux joueurs ont eu du temps de jeu et sont importants dans leurs clubs. Nous connaissons bien la Russie. Ils jouent d’une façon particulière qui est très différente de celle de la Grèce et de la Croatie. On peut tester des joueurs et la façon dont on réagit dans certaines situations mais on ne peut pas essayer des choses contre une équipe qui ne joue pas de la même façon que la Russie. Chaque moment sur le terrain donne une réponse et nous aurons besoin de ces réponses pour être plus forts".

Le retour de Thierry Henry

Le sélectionneur national a également abordé le retour de Thierry Henry dans le staff. Et pour Martinez, le Français aura un rôle important à jouer : "Thierry Henry rejoindra le groupe mardi et il sera avec nous pour l'entièreté du tournoi. Pour Thierry c'est un peu comme s'il n'était jamais parti de l'équipe. Il est resté en contact avec beaucoup de membres du staff et de joueurs. Il a déjà de l'influence sans être ici mais nous sommes heureux de l'avoir avec nous mardi prochain".