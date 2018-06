Martinez: "J'ai apprécié qu'on s'adapte aux conditions, à la situation précise de ce match"

La Belgique a bien débuté sa Coupe du Monde en Russie en disposant du Panama 3-0 ce lundi. Roberto Martinez a livré ses sentiments à notre micro après la rencontre. Il se montre satisfait de la prestation de ses joueurs face à une équipe qui a joué sa chance et a laissé peu d'espace en défense lors de la première période.

"Gagner un premier match en Coupe du Monde, c'est toujours un moment spécial" affirme Roberto Martinez. "C'était une équipe bien organisée. On a dû se montrer patient. On a un peu émergé en deuxième période grâce aux qualités de Dries Mertens, Eden Hazard, Romelu Lukaku et Kevin de Bruyne. Ils ont joué la bonne partition. C'est bon de voir cet esprit d'équipe. C'est le style de match qu'il est toujours difficile de disputer pour débuter une Coupe du Monde."

Les Belges se sont heurtés à un mur durant 46 minutes avant que Dries Mertens ne fasse sauter le verrou d'une superbe frappe. "On savait qu'on devait rester calme et patient. Ne pas se frustrer" ajoute le sélectionneur national. "Le Panama était structuré. Le match aurait pu s'ouvrir plus mais ils ont très bien défendu. Maintenant on a 3 points, c'est un bon début. On peut regarder vers la suite."

La Belgique est la seule nation du Top 6 FIFA à avoir remporté sa première rencontre. De quoi voir grandir sa cote? "Chaque match est différent" tempère l'Espagnol. "J'ai apprécié qu'on s'adapte aux conditions, à la situation précise de ce match, avec la chaleur. Pour le moment, on doit juste se focaliser sur notre match contre la Tunisie. On doit veiller à bien récupérer. On doit en profiter et être fier de la manière dont l'équipe a joué."