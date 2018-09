Martinez: "J'ai apprécié le duo Tielemans-Dembele, Castagne a été impressionnant"

Un jeu fluide, des occasions nombreuses, quatre buts inscrits, zéro encaissés et une maîtrise totale de la rencontre, Roberto Martinez pouvait difficilement trouver des défauts à la prestation des Diables vendredi face à l'Écosse. Il était en effet très satisfait de ses joueurs au moment d'analyser la rencontre à notre micro après le match.

"C’était vraiment un bon exercice pour ce que nous voulons faire contre l’Islande. Aujourd’hui, c'était surtout un test sur l’attitude et la concentration des joueurs. C’était le premier match après le Mondial. On a vu un groupe très engagé. Pendant ce match, les joueurs ont fait ce qu’ils avaient fait à l’entraînement. J’étais très content de cela. J’ai aussi aimé le rôle des joueurs expérimentés vis-à-vis des nouveaux venus. C'était difficile pour quelqu’un qui ne connait pas l'équipe de voir quels étaient les joueurs les plus expérimentés et qui étaient les nouveaux. C’est toujours bien de voir de nouveaux joueurs."

Le sélectionneur national n'a pas évité les questions sur les prestations individuelles et a notamment complimenté Youri Tielemans, Mousa Dembele et Timothy Castagne. "Youri grandit à chaque fois. J’ai bien aimé la collaboration avec Mousa Dembele. Ils ont été patients, ils ont contrôlé le tempo et savaient quand il fallait accélérer et quand il fallait ralentir. Ils étaient tous les deux très bien balle au pied. On a vu la maturité d’un joueur expérimenté comme Dembele mais également l’expérience d’un jeune joueur comme Tielemans.

Castagne a fait très bonne impression à l’entraînement et il a logiquement eu l’opportunité de se montrer. Son interaction avec Mertens était très intéressante. Sa prestation était très calme et vraiment impressionnante. C’est ce que l’on veut voir avec les nouveaux joueurs qui viennent en équipe nationale."