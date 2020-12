Martinez inquiet du "manque de joie" d'Eden Hazard plutôt que de ses pépins physiques

Lors de la conférence de presse d’après-tirage au sort de Ligue des Nations, Roberto Martinez a également répondu aux questions sur Eden Hazard, une nouvelle fois blessé et poursuivi par la malchance depuis qu’il est au Real Madrid.

"Je ne suis pas inquiet", a déclaré Martinez. "Cette blessure musculaire ne m’alarme pas sur le long terme. Je suis plutôt inquiet sur le manque de joie qu’il peut ressentir en ce moment. Il devrait être sur le terrain et profiter de son football."

Le sélectionneur national a d’ailleurs rappelé l’importance de son capitaine pour son équipe en répondant à une question sur les similitudes entre Hazard et Mbappé. "Pour nous, Eden est un joueur qui peut changer un match sur une action et nous permettre de le remporter. C’est aussi le cas de Mbappé qui progresse constamment sur ce point en sélection et en club. Ce sont des joueurs comparables dans le rôle qu’ils ont pour leur équipe. Mais sinon non, je ne pense pas qu’ils soient comparables."

