Martinez : "Important de partager les minutes et les responsabilités au sein de l'équipe"

A la veille du match contre l'Angleterre, Roberto Martinez s'est présenté à notre micro. Les deux équipes sont assurées de leur ticket pour les 1/8es de finale. Cela enlève évidemment un peu de pression.



"C'est certain que ce match aurait été complètement différent si, par exemple, l'Angleterre n'avait pas marqué en fin de rencontre face à la Tunisie", souligne le technicien catalan. "Ce sera une belle fête pour les deux équipes. Nous sommes tous les deux qualifiés. L'approche du match est donc différente. Mais nous avons besoin d'une bonne performance, un match qui fait de nous une meilleure équipe".



"Les joueurs sont "relax" comme depuis le début du tournoi mais ils devront afficher l'intensité nécessaire sur le terrain". Sans dévoiler les détails, le sélectionneur a confirmé qu'il allait modifier son onze de base. "Il y aura quelques changements. Nous devons protéger les joueurs qui ont pris une carte jaune (Meunier, Vertonghen, De Bruyne). C'est important d'aborder les matches à élimination directe avec tous les joueurs disponibles. Il faut aussi voir les situations individuelles après les deux matches très exigeants physiquement à Sotchi et Moscou. Il est aussi important de partager les minutes et les responsabilités au sein de l'équipe."



Il a également donné des nouvelles de Romelu Lukaku et Vincent Kompany. "Romelu progresse. Il récupère encore et il ne s'entraînera pas ce soir. Il n'est pas totalement fit. Mais j'espère qu'il pourra faire partie des 23. Vincent a atteint un niveau qui lui permet de jouer mais sans doute pas plus qu'une demi-heure ou 45 minutes. Il pourrait participer à la rencontre de ce jeudi"



Comme tout le monde, Martinez a été "surpris" par l'élimination de l'Allemagne. "Dans ce Mondial, beaucoup de matches se sont joués à très peu de chose. L'Espagne a terminé en tête de son groupe de justesse. L'Argentine est passée in extremis. On pensait que l'Allemagne allait éliminer le Mexique à la différence de buts. Et à la fin, elle a été sortie. Cela montre qu'il n'y a pas de match facile, pas d'adversaire facile. Raison de plus d'être satisfait d'être qualifié avec encore un match à jouer"