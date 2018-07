Martinez : "Ils l'ont fait! Je suis extrêmement fier"

Roberto Martinez était aux anges après la victoire des Diables rouges face au Brésil. Audacieux en changeant son système tactique pour s'adapter au jeu brésilien, le sélectionneur belge a réussi son pari et a tenu à rendre hommage à ses joueurs.

"Ils l’ont fait. Ça a été incroyablement dur. Il fallait pouvoir accepter que le Brésil nous écrase avec sa finesse mais les joueurs ne l’ont pas accepté ce soir. Ces hommes méritent d’être considérés comme des gens très spéciaux quand ils seront rentrés en Belgique."

"Je ne pense pas que l'on puisse perdre un match au niveau de la tactique pure. C’est l’exécution de la tactique qui importe. Et l’exécution a été magnifique. Quand on demande à un joueur de jouer d’une certaine façon, il faut qu’il soit très courageux pour qu’il accepte. Et ces joueurs ont changé leur disposition tactique en deux jours. Cela n’a rien à voir avec la tactique mais juste avec l’envie. Je suis extrêmement fier de mes joueurs."

"C’était un plan très risqué. Mais les joueurs y ont cru", a encore ajouté Martinez au micro de Vincent Langendries. "C'était un plan où l’on devait être très agressifs, très courageux. On les a peut-être surpris lors de la première demi-heure et on en a profité. Quand le Brésil s’est adapté, nous avons dû montrer d’autres qualités comme l'entraide et la capacité de souffrir."