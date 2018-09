Martinez : "Il y a beaucoup d'enjeux avec la Nations League, pour un coach, c'est idéal"

Roberto Martinez a retrouvé 'ses' Diables Rouges un mois et demi après leur belle troisième place à la Coupe du Monde en Russie. La préparation du match amical contre l’Ecosse (7/09) et de la première rencontre de Nations League en Islande (11/09) est l’occasion pour le sélectionneur de revivre les belles émotions de juillet mais aussi de se plonger vers l’avenir.

"Nous voulons poursuivre sur la lancée de notre Coupe du Monde. Nous avons créé un bel esprit d'équipe et nous devons le cultiver. Nous voulons continuer à progresser dans notre capacité à s'adapter tactiquement et nous voulons continuer à définir notre identité de jeu. Nous voulons poursuivre dans le développement des joueurs" avance le Catalan.

En faisant appel à quatre nouveaux venus (Hans Vanaken, Leandro Trossard, Birger Verstraete et Timothy Castagne), le coach catalan a envoyé un signe à tous les jeunes : non, son groupe n’est pas fermé !

"Nous sommes très excités de voir les quatre nouveaux joueurs. C'est une très bonne opportunité pour eux de découvrir le niveau international. Je suis impatient de les voir évoluer au sein du groupe. Ils ont mérité leur place. Faire cette préparation est déjà une bonne première étape pour eux" explique le sélectionneur.

Dans le viseur de nombreux clubs cet été, l’entraîneur espagnol a repoussé toutes les sollicitations pour poursuivre son aventure avec les Diables Rouges. Qui passe désormais par la Nations League, nouvelle compétition lancée par l’UEFA.

"Je ne crois pas qu'on doit voir cette compétition uniquement comme des matches supplémentaires. Quand on lance une nouvelle compétition, c'est normal qu'il y ait des choses à régler. Il y a une période de test pour que ce soit parfait mais le concept et l'idée sont excellents. C'est toujours une immense opportunité pour les joueurs de représenter leur pays. Et c'est mieux de le faire en compétition que dans des matches amicaux. Il y aura beaucoup plus d'intensité. Maintenant, il y a des relégations, des promotions, une possibilité de gagner un titre et même l'opportunité de se qualifier pour un tournoi majeur. Il y a beaucoup d'enjeux. Pour un coach, c'est idéal. C'est un concept parfait" savoure Roberto Martinez.

La petite particularité de ce premier rassemblement post-Mondial, c'est les conditions de voyage des Diables Rouges.

"Nous partirons vendredi à Glasgow, le jour du match, car nous voulons profiter de nos infrastructures au maximum pour travailler dans les meilleures conditions, justifie le coach fédéral. Nous avons fait comme cela en Russie lors du Mondial et ça a bien fonctionné. C'est à mon sens la meilleure façon de bien préparer nos deux matches. Nous essayons de minimaliser les déplacements. C'est pourquoi nous resterons à Glasgow après notre match et que nous rejoindrons l'Islande depuis l'Ecosse."

Et de conclure en analysant les jeux de ses deux futurs adversaires : "L'Ecosse est une équipe très bien organisée, et très structurée. Les joueurs sont de vrais compétiteurs. Il y aura assurément beaucoup d'engagement physique. Contre l'Islande, ça devrait être assez similaire. Je m'attends à des oppositions très difficiles."