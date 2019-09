Roberto Martinez - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Martinez :"Il ne faut uniquement regarder le résultat mais aussi les objectifs à long terme" -... Roberto Martinez n’avait pas du tout caché son agacement vendredi soir au terme du match contre Saint-Marin après la première mi-temps décevante des Diables rouges. Le sélectionneur avait parlé de "45 premières minutes pas acceptables" mais avait également souligné la concentration des siens défensivement et la bonne deuxième période. Deux jours plus tard, le sélectionneur a en partie tournée la page alors qu’il prépare le duel contre l’Écosse de lundi soir. "Contre l’Écosse, ce sera un match complètement différent mais il faudra certainement apprendre de cette première mi-temps contre Saint-Marin pour que cela ne se reproduise plus. Il faut que nous ayons un jeu beaucoup plus fluide qui nous permette d’avoir plus d’occasions." Pour expliquer son insatisfaction, Martinez a reprécisé quelle était sa philosophie en termes d’objectifs à atteindre. "C’est normal d’être exigeant et de ne pas se satisfaire uniquement du résultat. Il y a tout d’abord un objectif à court terme qui est de gagner le match et des objectifs à long terme comme construire une équipe qui soit la plus forte possible afin d’atteindre quelque chose d’important. Pour le moment, ce qu’il faut c’est se qualifier mais après, si nous nous qualifions, il faudra gagner les matches à l’Euro."