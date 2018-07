Martinez : "Il faut continuer de croire en nos joueurs, ils peuvent y arriver !"

3-2 : la Belgique a débordé le Japon en 1/8 de finale du Mondial russe alors que le Japon menait 0-2.

"C'est ce qui se passe en Coupe de monde. On a été poussés dans nos retranchements, il faut féliciter le Japon, ils ont joué un excellent match. Ils ont été solides et rapides, chirurgicaux même, en contre-attaque. Le caractère de notre équipe a été mis à l'épreuve, c'est là qu'on voit l'apport des remplaçants. Gagner 3-2 en 8es de finale de la Coupe du monde, ça dit tout sur le groupe de joueurs. Il s'agissait aujourd'hui de passer ce tour, et c'est ce qu'on a fait. C'est un jour pour être très fier de notre groupe de joueurs. Cette victoire c'est pour la Belgique, merci pour votre soutien. Il faut continuer de croire en nos joueurs, ils peuvent y arriver. En Coupe du monde, on peut très bien jouer parfois, mais ce n'est pas ça, il s'agit surtout de gagner, de passer, et c'est ce qu'on a montré aujourd'hui, du caractère", a détaillé Roberto Martinez.

Et le coach national d'ajouter : "Ce serait bête de ne retenir que le négatif ce soir. J’ai apprécié l’attitude, l’envie et le souhait de ne pas laisser tomber. Je ne peux pas être plus heureux. Je ne parlerais pas d’erreurs sur les buts encaissés, c’est plutôt de la malchance je trouve. La richesse de notre groupe est grande. Je suis resté assez serein car je savais qu’il nous restait beaucoup de temps pour revenir dans cette partie."

Au stade suivant, les Diables rouges rencontreront le Brésil. "On doit profiter de la soirée et penser à récupérer dans les jours à venir. Nous sommes impatients de rencontrer le Brésil, nous ne serons pas favoris", a conclu Martinez à notre micro.