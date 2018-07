La Belgique et la France se retrouvent mardi soir en demi-finale de la Coupe du Monde en Russie. Une rencontre qui porte assurément le sceau des deux sélectionneurs. D’un côté, on retrouve l’innovant Roberto Martinez qui a surpris tout le monde par ses choix tactiques et qui parvient à élever le niveau de ses hommes. De l’autre, on a la pragmatique Didier Deschamps qui gère ses troupes de mains de maître et qui fait monter doucement son équipe en puissance.

Martinez et la flexibilité tactique

Martinez-Deschamps : deux sélectionneurs prépondérants… différemment - © YURI CORTEZ - AFP

Dès son arrivée après l’Euro 2016, Roberto Martinez s’est attelé à se démarquer de son prédécesseur Marc Wilmots. Ce dernier était vertement critiqué pour son incapacité à changer son plan de jeu ? Le Catalan prône donc une flexibilité tactique qui fait envie à tous les observateurs. Malgré ces belles paroles et son choix d’installer un dispositif en 3-4-2-1 très intéressant, le sélectionneur ne modifie plus ses plans. Les bons résultats s’enchaînent, l’objectif de Martinez est de renforcer les automatismes avec son équipe de base. Cela fonctionne mais l’incompréhension grandit chez les observateurs. Les questions sont nombreuses mais Martinez ne semble pas s’en soucier. Son groupe enquille les victoires et vit parfaitement bien.

A l’approche du Mondial, sa communication sur les cas Radja Nainggolan et Laurent Ciman perturbent. Pourtant, force est de constater, avec du recul, que sa gestion a porté ses fruits. Plus personne ne regrette l’absence du Ninja alors que Martinez peut savourer les retours de Vincent Kompany et Thomas Vermaelen.

Au niveau sportif, les Diables mettent une mi-temps à entrer dans leur Coupe du Monde. Après une première période brouillonne face aux Panaméens, les Belges déroulent. La montée en puissance vers les huitièmes de finale est idéale. Malgré quelques errements défensifs contre la Tunisie, la Belgique est qualifiée pour la phase finale dès son 2ème match. Et là, Martinez étonne déjà. Sa décision d’aligner la totalité de ses remplaçants contre l’Angleterre (qui fait la même chose) surprend. C’est une réussite. N’en déplaise à tous ceux qui souhaitait terminer 2ème pour s’offrir la meilleure partie de tableau.

La suite, c’est une rencontre complètement folle face au Japon où le sélectionneur se dévoile encore un peu plus. Ses décisions sont à nouveaux parfaitement payantes. A la 65ème minute, alors que les Nippons mènent 0-2, Martinez lance Nacer Chadli et Marouane Fellaini au détriment de Yannick Carrasco et de Dries Mertens. Le changement d’hommes et de dispositif (les Diables se replacent à 4 en défense) a un impact direct sur la rencontre. Les Diables jouent plus haut et mettent beaucoup plus d’intensité. Si Jan Vertonghen réduit l’écart chanceusement, Big Mo égalise d’une impeccable tête piquée. Et que dire de la fraîcheur physique de Chadli qui lui permet d’être à la conclusion de cette magique contre-attaque orchestrée par Kevin De Bruyne et magnifiée par la feinte de corps de Romelu Lukaku ? La Belgique est allée puiser très loin dans ses ressources pour s’offrir un prestigieux quart de finale contre le Brésil.

Et là, c’est le coup de maître. Martinez innove totalement. Place à un 4-3-3 absolument inédit. Jamais utilisé en match. Vertonghen joue complètement à gauche, Chadli et Fellaini sont dans l’entrejeu avec Axel Witsel, KDB est aligné en faux n°9 tandis que Lukaku occupe le flanc droit de l’attaque. Le Brésil est totalement perdu. Et ne parvient pas à se montrer dangereux autrement que sur phase arrêtée. Le 1-0 tombe un peu par hasard mais les Belges sont justement récompensés de leur sublime première période. Big Rom et De Bruyne font le reste. Les quintuple champions du monde vacillent. Au retour de la pause, les hommes de Martinez subissent mais ne craquent pas. L’abnégation et le talent, notamment d’un Thibaut Courtois gigantesque.

Pour s’offrir le scalp du grand favori de cette compétition, il fallait oser quelque chose. Le sélectionneur 'noir, jaune, rouge' l’a fait. Ça prouve quatre choses. Premièrement, il a entièrement confiance en ses hommes. Deuxièmement, cette confiance est totalement réciproque. Troisièmement, le Catalan est un excellent tacticien. Enfin, quatrièmement, il peut compter sur un groupe incroyablement talentueux. De quoi viser les sommets.