Martinez défend Bornauw et félicite Batshuayi, "en 1re mi-temps, nous n'étions pas nous-mêmes"

La satisfaction du soir : le changement de mentalité à la pause "La satisfaction du soir, c’est le changement de mentalité à la mi-temps. Il ne faut pas oublier qu’on jouait une équipe top comme la Suisse. On a défendu avec beaucoup de solidarité mais en première mi-temps on n’était pas nous-mêmes avec le ballon dans les pieds. C’est quelque chose de compréhensible, on n’a eu que deux jours de boulot pour préparer ce match et c’était très exigeant comme match d’un point de vue tactique face à une équipe qui presse haut. Donc l’aspect le plus plaisant, c’est le fait de s’être comportés en équipe et cette envie affichée en deuxième période pour remporter un match intéressant."

Sur Batshuayi : "Une prestation impressionnante en dehors des buts" "Je ne sais pas ce qu'il se passe en club donc je ne peux pas me prononcer sur les difficultés qu'il connaît. Je peux juste parler de sa contribution en équipe nationale. Ces quatre dernières années, il a toujours amené quelque chose à cette équipe. C'est un joueur qui devient de plus en plus mature et qui s'améliore dans l'interprétation des rencontres. Il mérite des félicitations pour les deux buts ce soir mais je dirais qu'en dehors de ces deux buts sa prestation a été encore plus impressionnante."

Satisfait de Lukebakio, Delcroix et Foket "Dodi (Lukebakio) s'est amélioré au fil des minutes tout comme l'équipe. Il a montré des choses d'un bon niveau. La façon dont il a gardé la balle et fait monter l'équipe a été intéressante. C'était aussi une vraie satisfaction de voir Hannes (Delcroix) à l'oeuvre. Il a été bon ces dernières saisons et il a un bon pied gauche, ce dont nous avons toujours besoin en sélection. J'étais donc très content des deux nouveaux venus. J'ajoute aussi que Thomas Foket n'est pas un débutant mais c'est un peu comme si l'était. C'est un vrai exemple pour les jeunes joueurs qui ont passé un moment difficile, comme il l'a passé avec son opération au cœur. La façon dont il est revenu est une vraie joie pour nous tous."

Sur les difficultés de Bornauw : "C'était un match difficile pour les centraux" "Le football est un sport où il y a des erreurs. Il ne faut pas juger les gens sur leurs erreurs. En tant que défenseur quand cela vous arrive, ça risque de se payer cher. Sur le premier but, il peut être déçu de son intervention quand on connait son niveau habituel. Il faut aussi dire que c’était un match difficile pour les centraux car ils n’ont jamais joué ensemble. La Suisse jouait avec trois avants très mobiles et nos centraux devaient constamment bouger de place. Dans ces cas-là il faut voir la réaction et je suis ravi qu’en deuxième période il ait tout donné. J’ai dû le remplacer car il n’avait plus rien dans le réservoir. Je pense qu’il a livré une performance positive malgré ce problème en début de match."