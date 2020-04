Martinez : "De Bruyne est unique, il a redéfini le football"

Roberto Martinez, confiné à Wigan, s’est confié sur quelques-uns de ses cadres chez les Diables. Il s’est livré sur le leadership d’Eden Hazard, le profil "unique" de Kevin De Bruyne ou la machine à marquer Romelu Lukaku.



Kevin De Bruyne éblouit la planète foot depuis plusieurs saisons maintenant. Avec ses passes aussi improbables que précises, son volume de jeu et sa grinta, KDB régale à City et en équipe nationale. Il voit plus vite que les autres, ouvre des espaces qu’il est le seul à avoir imaginé. Avec lui le rôle de meneur de jeu a pris une autre dimension.



"Tous les meneurs de jeu que nous avons connu, devaient d’abord ralentir le jeu pour ensuite accélérer. Ce qui rend Kevin unique, c’est sa vitesse d’exécution", souligne Roberto Martinez dans une longue interview à The Times. "Il voit directement quelle action ou quelle passe il faut faire. Cela donne un rythme que nous n’avons pas l’habitude de voir. Il peut joueur comme N.10, faux 9, à droite ou à gauche et même comme 6. Et il excelle dans tous ces rôles parce qu’il n’est pas bloqué dans un système. Il a redéfini le football. Il a désormais la maturité et l’intelligence émotionnelle pour sortir des prestations comme au Bernabeu (victoire 1-2 de City contre le Real).



Hazard un vrai leader



Eden Hazard a brillé en Russie et a décroché le transfert de ses rêves au Real Madrid un an plus tard. Sa première saison, pourrie par les blessures, n’a pas été à la hauteur. Certains pensent qu’il manque peut-être de ce "killer instinct" qui caractérise les plus grands. "Au contraire, sa personnalité est sa force", rétorque Martinez. "Au Mondial, Eden a été un vrai leader, en montrant sa force de caractère de beaucoup de manières différentes. Si tu es toujours présent et que tu prends toujours des risques sur le terrain, alors tu es prêt à relever de plus grands défis. Il a trouvé le sien au Real Madrid, où on exige énormément des joueurs".