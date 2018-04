Martinez croit au rétablissement de Batshuayi mais suit attentivement Dimata

L’indisponibilité de Michy Batshuayi, durement touché dimanche dernier à la cheville, est de nature à inquiéter Roberto Martinez. Le sélectionneur des Diables Rouges délivrera les noms des 23 joueurs qui l’accompagneront en Russie pour la Coupe du Monde. Il reste donc un peu plus de cinq semaines à Batsman pour se rétablir. Le coach catalan croise les doigts mais se prépare tout de même à devoir faire sans son buteur du Borussia Dortmund.

"Quel coup dur cette blessure de Batshuayi, souffle Martinez dans le colonnes de L’Avenir. Quand j’ai vu qu’il sortait sur une civière, je n’étais pas très rassuré. Depuis, j’ai quand même reçu des bonnes nouvelles. Je peux espérer qu’il soit rétabli pour le Mondial. Je ne fais absolument pas une croix sur lui."

Selon le médecin des Diables Rouges, sa revalidation devrait tourner autour de six semaines. "Avec les informations dont nous disposons actuellement, il pourrait être prêt pour le jour du rassemblement des Diables", a récemment confié Kris Van Crombrugge à nos collègues de VTM.

Si tout va bien, Batshuayi fera donc partie des 23 sélectionnés pour le Mondial. Mais en cas de complication, Martinez a des solutions de remplacement.

"On a beaucoup de joueurs à cette place d’attaquant de pointe. Je compte quatre n°9 (Romelu Lukaku, Michy Batshuayi, Divock Origi et Christian Benteke, ndlr), plus Laurent Depoitre. Et je suis de très près Nany Dimata, révèle le sélectionneur belge. Il fait une excellente saison à Wolfsburg et avec les U21. Je n’écarte pas la possibilité d’intégrer un tout nouveau joueur, une sorte de facteur X. Mais que ce soit Dimata ou un autre, il devra savoir qu’il n’y a plus beaucoup de places à prendre, qu’il faudra sans doute profiter d’une défection."

Pour sa première saison en Bundesliga, le jeune attaquant de 20 ans n'est pas parvenu à faire trembler les filets mais a disputé 19 rencontres de championnat et une de Coupe, pour une moyenne de temps de jeu de 44,1 minutes par match. Avec les Diablotins, il a joué 6 rencontres depuis le début de saison et inscrit deux buts.

"J’ai déjà 80% de ma sélection en tête mais douze ou treize joueurs sont en balance pour une place au sein du groupe" conclut Martinez qui entretient un peu le suspense.