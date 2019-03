Martinez confirme la titularisation de Thomas Vermaelen contre Chypre

Un groupe de 23 Diables rouges a pris part au dernier entraînement avant le match de dimanche face à Chypre samedi au GSP-stadium de Nicosie. Le sélectionneur national Roberto Martinez à fait le point sur les forces en présence à la veille du deuxième match de la Belgique dans le groupe I des qualifications à l'Euro 2020. La principale nouveauté est la titularisation de Thomas Vermaelen, sur le banc contre la Russie.

Romelu Lukaku ne sera quant à lui pas sur la pelouse ni même en tribunes. L'attaquant de Manchester United souffre encore d'une blessure au pied et est indisponible. Titulaire en défense contre la Russie, Dedryck Boyata est absent pour raisons personnelles tout comme Matz Sels, blessé à l'épaule. Ils ne sont pas présents à Chypre.

"Romelu a encore mal au pied", a entamé Martinez. "Il a travaillé dur pour être présent mais il n'est pas prêt à jouer. Matz est retourné dans son club de Strasbourg pour recevoir des soins. Pour le reste, tout le monde est disponible."

Martinez s'apprête à reconduire le onze de base qui a battu la Russie au Heysel à l'exception donc de Boyata, remplacé par Vermaelen. Le défenseur barcelonais devrait évoluer entre Toby Alderweireld et Jan Vertonghen. Vermaelen revient de blessure et n'a pas joué face à la Russie mais Martinez avait déjà laissé entendre au terme de cette rencontre que l'ancien joueur d'Arsenal allait recevoir du temps de jeu à Nicosie. "Comme prévu, Thomas sera dans le onze de base", a confirmé le sélectionneur national ce samedi. "Il est important pour l'équipe et répond présent quand nous avons besoin de lui."