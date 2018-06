Martinez: "Ciman a joué au niveau qu'on sait qu'il peut atteindre"

Le sélectionneur fédéral Roberto Martinez estime que le match amical contre l'Egypte, gagné 3-0 par les Diables Rouges mercredi, était une bonne préparation pour la Coupe du Monde. "C'était à nouveau un bon test pour nous", déclare Roberto Martinez à notre micro. "On sait que l'Egypte a une très bonne défense. On s'est créé des occasions et on a marqué trois buts. Il y a des choses que je voulais qu'on améliore. Il y a des choses qu'on a fait bien mieux aujourd'hui que contre le Portugal. C'est bien de voir les joueurs qui sont rentrés, dans une très bonne attitude. Ils se sont adaptés aux besoins. J'ai vu une bonne équipe pendant 90 minutes. C'était un très bon exercice."

Martinez a surpris beaucoup de monde en titularisant Laurent Ciman, qui n'est pas repris dans la sélection des 23 mais qui est dans l'équipe comme joker médical en cas de blessure de Vincent Kompany ou Thomas Vermaelen. "J'ai donné autant de jeu à Laurent Ciman car il est en stand-by pour Kompany et Vermaelen. C'est un joueur qui a joué un grand rôle dans notre campagne de qualification. Laurent a bien joué aujourd'hui, il a joué au niveau qu'on sait qu'il peut atteindre", ajoute le sélectionneur belge.