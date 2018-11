Martinez : "Cette convocation peut donner un coup de boost à Origi"

Déjà privé de Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen ou encore Marouane Fellaini, Roberto Martinez a dû renoncer ces dernières heures à Romelu Lukaku, blessé, et Yannick Carrasco, bloqué par des problèmes de passeport en Chine.

Pas une situation idéale pour le sélectionneur national à 24h du match décisif contre la Suisse dans le groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des nations.

"Romelu était déjà incertain en arrivant", a expliqué Martinez samedi en conférence de presse. "Il avait d'ailleurs manqué le match de Ligue des Champions contre la Juventus. Lors du premier entrainement avec nous, il ne se sentait pas à 100% donc on a travaillé avec lui au niveau médical pour qu'il soit au maximum de ses possibilités. Le match de dimanche est important, le genre de rencontre où nous avons besoin de joueurs qui sont en pleine forme. Ce n'est malheureusement pas le cas de Romelu qui restera quand même avec nous."

Dans le verbal comme dans le non-verbal, Martinez n'a pas paru préoccupé par cette absence. "Le plus important, c'est de travailler avec les joueurs que nous avons à disposition et de faire en sorte de prester au même niveau par rapport au match contre l'Islande. Nous abordons ce match comme si c'était une finale. C'est notre dernier match de 2018 et c'est une grande opportunité de mettre un point final sur un parcours important en terminant premiers du groupe."

Pris de cours par le problème de passeport de Yannick Carrasco - "un problème qui ne dépend pas de lui", a précisé le sélectionneur- Martinez a choisi de rappeler Divock Origi. "C'est un joueur qui peut nous aider demain. On a eu de bons échos sur le travail qu'il a effectué ces dernières semaines avec les U23 de Liverpool. Il a aussi fait une bonne entrée au jeu avec l'équipe première. En tant que joueur, on a de bons et de mauvais moments. Nous avons trouvé que c'était une bonne opportunité de l'intégrer à l'équipe et de lui donner un coup de boost."

Sur la confrontation avec la Suisse, Martinez a estimé que "les chances de se qualifier étaient du cinquante-cinquante".

"Nous connaissons notre adversaire et je ne m'attends pas à de changements majeurs par rapport à notre match du mois dernier à Bruxelles. La lutte pour avoir la possession sera intéressante entre deux équipes qui veulent s'imposer", a conclu Martinez.