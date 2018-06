Martinez: "C'est une bonne opportunité de récompenser chaque joueur"

Les résultats du groupe H, tombés dans l'après-midi, n'ont pas fait changer d'avis à Roberto Martinez à propos de sa composition. "L'équipe que j'avais en tête n'a pas changé", a répondu le sélectionneur avant la rencontre.

Martinez a changé 9 joueurs sur 11 par rapport au dernier match en ne confirmant que Thibaut Courtois et Dedryck Boyata dans son onze titulaire.

"C'est une opportunité unique pour nous de grandir dans ce tournoi. C'est une bonne opportunité de récompenser chaque joueur pour son dur travail. Ces joueurs méritent de commencer compte tenu des entraînements qu'ils ont réalisés durant ces cinq semaines. Après ce match, nous aurons un groupe encore plus prêt pour faire face à ce qui nous attend dans la suite du tournoi."

"Dans beaucoup d'aspects, nous jouerons dans le même système de jeu", a ajouté Martinez avant de nuancer. "On doit juste s'adapter un peu à notre adversaire. Je regarderai plus aux concepts de jeu qu'au système."

Martinez a également répondu à propos de la confirmation entre les cages de Thibaut Courtois et l'absence de Kompany. "Il faut donner de la continuité à un gardien dans un tournoi comme la Coupe du monde et Thibaut en a besoin. Kompany n'est quant à lui pas encore prêt pour jouer 90 minutes et c'est pour cela qu'il ne commence pas."