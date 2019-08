Martinez annonce un "nouveau visage" et espère Eden

Roberto Martinez dévoilera sa sélection pour les matches contre Saint Marin et l’Ecosse ce vendredi. Le sélectionneur a levé un coin du voile sur certains de ses choix dans Het Laatste Nieuws et la Dernière Heure.



Comme a son habitude, le coach espagnol n’a pas fait de déclarations fracassantes. Il a tout de même promis l’arrivée d’un nouveau visage au sein du groupe. Forcément sans révéler l’identité de l’heureux élu. Deux noms semblent se détacher au petit jeu des pronostics : Bjorn Engels et Dodi Lukebakio.



Le défenseur pourrait profiter des nombreuses absences pour revenir chez les Diables (il avait été appelé par Wilmots pour un amical au Portugal). "Ses débuts en Premier League ont été impressionnants", souligne Martinez dans Het Laatste Nieuws. Sebastiaan Bornauw, qui a laissé une bonne impression pour sa première avec Cologne, est une autre option dans une défense décimée : Kompany et Boyata sont blessés, Vertonghen et Kabasele ne jouent plus et Vermaelen est au Japon.



Dodi Lukebakio s’est lui aussi bien adapté au Herta Berlin. L’ex-diablotin pourrait donc être récompensé.



Roberto Martinez espère aussi pouvoir compter sur son capitaine pour cette double confrontation. "Eden guérit toujours vite. Je me demande même s’il pourra faire partie du groupe. Je crois que ce serait possible s’il est repris pour le match du Real contre Villarreal, ce week-end […] Je suis toujours optimiste avec lui parce qu’il déteste ne pas pouvoir jouer au football", explique le sélectionneur dans la DH.