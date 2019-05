Martinez à Barcelone ? Le principal intéressé ne ferme pas la porte

Plusieurs médias espagnols annoncent que l'actuel coach des Diables rouges, Roberto Martinez, est le principal candidat au poste d'entraîneur du FC Barcelone au cas où le détenteur du poste, Ernesto Valverde, était remercié. Sa position est de plus en plus discutée après les échecs en demi-finales de Champions League et plus récemment en finale de la Coupe du Roi.

L’Union belge n’a pas souhaité réagir. Le principal intéressé s’est lui exprimé alors qu’il était l’invité de la radio belge Q-Music. "Je possède actuellement un contrat jusqu’à l’Euro 2020. Le temps passe vite en football. Je me souviens encore quand je suis arrivé (ndlr : en août 2016) et qu’on a préparé la Coupe du monde 2018, avec les préparations et les qualifications. Nous nous trouvons maintenant à douze mois de l’Euro. Mon contrat court jusqu’à cette épreuve. On ne sait jamais ce qui se produira d’ici là", a détaillé avec flegme le Catalan.

Cette information tombe à quelques jours du rassemblement des Diables rouges. Celui-ci aura lieu le 4 juin prochain. Les Belges affronteront le Kazakhstan (8 juin) et l’Ecosse (11 juin) dans le cadre de la qualification pour l’Euro 2020.