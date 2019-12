Marouane Fellaini ne ferme pas la porte à un retour chez les Diables

Dans une interview accordée à Eleven Sports, dont les premiers extraits ont été dévoilés jeudi sur Twitter, Marouane Fellaini ne ferme par la porte à un retour en équipe nationale.

"J'ai joué en équipe nationale pendant douze ou treize ans", a déclaré Fellaini. "J'ai décidé d'arrêter l'équipe nationale. Maintenant si on me rappelle ou pas, je ne sais pas ce que je vais faire. A voir, mais comme je suis là maintenant, je suis très bien."

"Hésiter, c'est un grand mot", a ajouté Fellaini. "Moi j'aime bien être sélectionné. Cela se passe très bien pour moi en Chine et on verra bien avec le temps." Si Roberto Martinez l'appelle, Fellaini indique qu'il "va réfléchir. On verra bien! Beaucoup de choses peuvent se passer."

Fellaini a mis un terme à sa carrière internationale en mars dernier, peu après son transfert en Chine, au Shandong Luneng. 'Big Mo' a totalisé 87 présences et 18 buts avec les Diables Rouges. Sa dernière apparition est la demi-finale perdue contre la France au Mondial 2018.