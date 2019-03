Marouane Fellaini et les Diables rouges en 7 dates clés

Marouane Fellaini a décidé ce jeudi de mettre un terme à sa carrière internationale. Le milieu de terrain belge désormais actif en Chine est apparu à 87 reprises sous la vareuse des Diables. Il a inscrit 18 buts, ce qui en faisait le 3ème meilleur buteur en activité de l'équipe (derrière Romelu Lukaku et Eden Hazard). RTBF.be/sport vous propose de revenir sur les dates clés de Maraoune Fellaini avec la sélection nationale.

Le premier but de Marouane Fellaini avec les Diables rouges tombe le 02 juin 2007. Pour sa 3ème sélection, le Standarman exploite de la tête un centre venu de la droite de Steven Defour et trompe Ricardo, le gardien du Portugal. La Belgique s'incline finalement 1-2.

La Belgique effectue un bon de géant vers le Brésil et la Coupe du Monde le 7 juin 2013 en s'imposant contre la Serbie au Stade Roi Baudouin. Devant 46000 supporters, Marouane Fellaini inscrit le 2-0, de nouveau de la tête, sur un coup de coin.

17 juin 2014: Premier but en Coupe du Monde

Marouane Fellaini dispute son premier match de Coupe du Monde le 17 juin 2014, lors de l'affrontement entre l'Algérie et la Belgique. Et le Belge revêt les habits de héros national en montant au jeu et égalisant en deuxième période. A nouveau, c'est la tête du joueur de Manchester United qui fait la différence.