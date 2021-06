Marcel Javaux sur Felix Brych : "S’il avait mieux sévi sur les premières fautes agressives, on n’aurait pas eu les blessés qu’on a eus"

La Belgique a battu le Portugal 1-0 ce dimanche en 1/8e de finale de l’Euro. Au-delà de la victoire, ce qui surtout fait parler dans cette rencontre, c’est la prestation de l’arbitre Felix Brych. Pour beaucoup, elle a été insuffisante.

Ce matin, sur La Première, François Heureux a posé la question à Marcel Javaux, qui avait déjà expliqué sur son site Internet ce qu’il en pensait. L’ancien arbitre abonde dans le même sens, notamment sur les fautes de Palhinha et Pepe.

"J’étais déçu de sa prestation en général. Il a été beaucoup trop tolérant au début. S’il avait mieux sévi sur les premières fautes agressives, je pense qu’on n’aurait pas eu les blessés qu’on a eus. Quand on voit les fautes de Pepe, qui est d’une agressivité surdimensionnée, je suis persuadé que le joueur ne devait même pas terminer le match. Il termine en souriant, ce qui me blesse et me choc encore plus."

L’ancien arbitre aurait pour sa part sorti quelques bristols rouges. "Il faut reconnaître quand on est supporter comme moi de l’équipe nationale, il est difficile de rester totalement objectif. Mais l’agression de Pepe mérite une seule chose, c’est l’exclusion. Je ne comprends pas que l’arbitre n’ait pas réagi. Ce sont des fautes intentionnelles, méchantes et où on va pour faire mal, parce que le joueur est frustré tout simplement. Et qu’un arbitre de ce niveau-là ne sanctionne pas ce genre de fautes, c’est inadmissible. A mon avis ça m’étonnerait qu’on le voit encore arbitrer. Il a quand même de sérieux candidats sur son chemin."